Samsung confirme la gamme Galaxy Book, des notebooks Windows pensés pour l’écosystème Galaxy

Sans surprise, Samsung vient d’annoncer lors de sa conférence Galaxy Unpacked 2021 une nouvelle gamme d’ordinateurs portables fonctionnant sous Windows. Les Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 « combinent la puissance d’un ordinateur avec l’ADN mobile d’un téléphone intelligent Samsung Galaxy pour offrir un divertissement, une créativité et une mobilité époustouflants » selon les termes du fabricant.

Le Galaxy Book Pro 360 est un hybride, c’est à dire que le clavier peut basculer derrière l’écran en mode « tablette », comme sur les Yoga de Lenovo. Ce modèle est d’ailleurs livret avec un stylet S-Pen.Tous les modèles de Galaxy Book sont équipés d’un processeur certifié Intel® Evo™. La nouvelle gamme se veut à la fois fine et légère : 1 610 g et 15,4 mm d’épaisseur pour le Galaxy Book, 870 g et 11,2 mm pour le Galaxy Book Pro, et enfin 1063 g et 11,5mm pour le Galaxy Book Pro 360. Les coques sont en alliage d’Aluminium de série 6000, ce qui devrait garantir une certaine durabilité.

Côté écrans, les Galaxy Book Pro ont droit à de l’AMOLED, mais la qualité varie d’un modèle à l’autre, avec de l’AMOLED standard pour le Galaxy Book Pro (15,6 pouces), et du Super AMOLED (13,3 ou 15,6 pouces) pour le Galaxy Book Pro 360. Rien n’est encore précisé concernant la définition, mais il s’agirait de FULL HD. Ces dalles AMOLED sont à la norme DCI-P3 et « passent automatiquement en mode Adobe RVB » afin d’offrir « un volume colorimétrique à 100 % vibrant et cinématographique ». La cam en façade ne dépasserait pas le 720P.

Quant au modèle Galaxy Book « de base », Samsung n’a pas encore fourni d’informations sur la technologie de dalle. Les trois modèles disposent en revanche de la charge rapide 65W (via USB-C) et de la connexion Wi-FI 6E (6GHz). Pas d’indications précises sur l’autonomie, mais Samsung promet que ses machines sont conçues pour « tenir toute la journée ».

Les trois modèles de la gamme sont équipés du processeur Intel® Core™ de 11e génération et d’une carte graphiques Intel® Iris® Xe. Le Galaxy Book à droit à un Core Intel i3 tandis que les modèles Pro ont un i5. Les Galaxy Book sont aussi certifiés Intel® Evo™ (gestion intelligente des tâches pour garantir une bonne autonomie). En revanche, c’est le flou le plus total sur la capacité réelle de stockage. La doc de Samsung laisse comprendre que les SSD sont soudés et qu’il faudra une intervention du fabricant pour modifier la capacité de stockage mais d’autres parties de la doc pourraient même laisser entendre que Samsung se repose essentiellement sur la capacité de stockage du port micro-SD. Pas très clair…

Au niveau des fonctions, c’est un peu le grand écart entre les univers Windows et Android. Samsung a équipé ses machines d’une surcouche d’intégration afin de faciliter la communication entre les Galaxy Book et les smartphones/tablettes de la gamme Galaxy. Ainsi, Samsung précise que « La fonctionnalité deuxième écran vous permet d’élargir votre écran sur votre tablette Galaxy Tab pour faciliter le multitâche et la productivité grâce aux modes Dupliquer et Étendre. » Les appels entrants peuvent basculer automatiquement sur le PC et l’affichage du mobile pourra directement être « streamé » sur l’écran du Galaxy Book. La fonction Partage Rapide transfère rapidement les données entre tous les appareils Galaxy, mobiles, tablettes ou notebooks donc… Enfin, histoire de faciliter la transition, Galaxy Book Smart Switch permet de transférer les contenus d’un PC Windows (photos, films, apps, etc.) directement vers son Galaxy Book.

Et maintenant, les prix :

Galaxy Book: Disponible en Argent « mystérieux » à partir de 694 dollars au format 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i3.

Galaxy Book Pro : Disponible en Argent mystérieux et Bleu mystérieux à partir de 1190 dollars en format 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro existe également en format 15,6 pouces au prix de 1294 dollars avec un processeur Intel Core i5.

Galaxy Book Pro 360 : Disponible en Argent mystérieux et Bleu marine mystérieux à partir de 1294 dollars en format 13,3 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book Pro 360 est également disponible en format 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i5 ou i7, à partir de 1400 dollars.