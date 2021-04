Android et Covid-19 : des applications peuvent accéder aux données sensibles

Un bug assez dérangeant existe sur Android en rapport avec le traçage des contacts et donc le Covid-19. Des applications ont accès à des données, alors qu’elles ne devraient pas. Cela inclut l’information si une personne a été à proximité d’une personne testée positive.

Un bug gênant sur Android en rapport avec le Covid-19 et les applications

Cela concerne l’API commune d’Apple et Google pour le traçage des contacts. Mais le bug existe seulement sur Android et non iOS. Sur Android, les données en rapport avec le traçage sont enregistrées dans la mémoire système privilégiée, où elles sont inaccessibles à la plupart des applications. Mais les applications préinstallées par les fabricants obtiennent des privilèges système spéciaux qui leur permettent d’accéder à ces données, mettant ainsi en danger les informations sensibles.

AppCensus, une société d’analyse de la vie privée, a alerté Google en février de ce bug sur Android en rapport avec l’API pour le Covid-19. Mais Google n’a pas réagi au départ. La société se réveille aujourd’hui et annonce qu’un correctif est en cours de déploiement :

Nous avons été informés d’un problème où les identifiants Bluetooth étaient temporairement accessibles à des applications spécifiques au niveau du système à des fins de débogage, et nous avons immédiatement commencé à déployer un correctif pour résoudre ce problème.

Le système de notification d’exposition fonctionne en envoyant des signaux Bluetooth anonymes entre le téléphone d’un utilisateur et les autres téléphones pour lesquels le système est activé. Ensuite, si une personne utilisant l’application est testée positive au Covid-19, elle peut se mettre en contact avec les autorités sanitaires pour envoyer une alerte à tous les téléphones dont les signaux correspondants sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Un problème facile à corriger

Selon Joel Reardon, le cofondateur d’AppCensus, la correction du bug est simple, puisqu’il suffit de retirer quelques lignes de code jugées non essentielles. « C’est un correctif tellement évident et j’ai été sidéré qu’il ne soit pas considéré comme tel », a-t-il indiqué à The Markup.

Faut-il s’inquiéter de ce bug sur Android en rapport avec le Covid-19 ? En l’état, rien ne prouve qu’une application a accédé aux données. Et les applications pré-installées ne sont généralement pas celles qui exploitent des failles pour faire du mal. Malgré tout, c’est un problème important.