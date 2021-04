House of the Dragon : le préquel de GoT rentre en production

Annoncée en 2020, House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, rentre officiellement en production ! Plusieurs tweets nous ont dévoilé hier les principaux acteurs du préquelle en pleine lecture de leur dialogue. Matt Smith (Prince Démon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (The Sea Snake) ainsi qu’Olivia Cooke (Alicent Hightower) semblent déjà très concentrés sur leurs rôles.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Rhys Ifans as Otto Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/bzqrG1vYic — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Steve Toussaint as The Sea Snake.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/9jq1O6wEA6 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

House of the Dragon se déroulera 300 ans avant les évènements de la série culte de HBO. Le récit portera principalement sur la destinée de Viserys Targaryen, un roi aimé de tous qui sera pourtant victime d’un terrible crime. La mort du monarque ouvre une nouvelle ère d’incertitude et de conflits, la Danse des Dragons. Le rôle de Viserys Targaryen sera assuré par Paddy Considine (impeccable dans Peaky Blinders). Outre les acteurs cités plus haut, on retrouve aussi au casting Emma d’Arcy (Hanna) et Danny Sapani (Killing Eve). La série House of the Dragon sera diffusée en 2022.