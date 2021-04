Netflix rafle 7 Oscars… mais loupe les catégories reines

Netflix était arrivé aux Oscars 2021 avec 35 nominations (dont 10 pour le seul film Mank de David Fincher) et en ressort avec un record : le géant du SVoD remporte en effet 7 statuettes, soit 5 de mieux que lors de l’édition 2020 (pour 24 nominations). Malgré cette moisson de récompenses, le succès n’est pas tout à fait complet puisque Netflix loupe les principales catégories reines (Meilleur film, Meilleur film Etranger, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur scénario).

Le superbe Mank produit par Netflix repart avec seulement deux Oscars « techniques »

Les 2 prix remportés par Mank concernent en effet des catégories techniques (décor et Photographie), tout comme ceux glanés par Le Blues de Ma Rainey (costumes, maquillages). Les autres Oscars de Netflix sont ceux du Meilleur Documentaire pour La Sagesse de la Pieuvre, du Meilleur court métrage d’animation pour If Anything Happens I Love You, et du Meilleur court métrage de fiction pour Two Distant Strangers. Pour l’instant donc, les grosses majors du cinéma « traditionnels » semblent encore avoir un train d’avance lors des cérémonies de récompenses… Pour l’instant…