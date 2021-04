Colette : un Oscar pour le documentaire produit par Respawn, EA et Oculus

Le jeu vidéo était bien présent lors de la cérémonie des Oscars 2021… en quelque sorte. Le documentaire Colette est en effet présent dans le jeu PCVR Medal of Honor : Above and Beyond (via le mode Galerie du jeu). Ce court d’une durée de 24 minutes a en outre été produit par Respawn, EA et Oculus. Colette raconte retrace le passé glorieux d’une résistante française de la seconde Guerre Mondiale, Colette Marin-Catherine, aujourd’hui âgée de 93 ans.

Cette dernière a d’ailleurs un peu de mal à qualifier ses propres actes d’héroïques : alors gamine durant la seconde guerre mondiale, elle devait enregistrer les numéros (plaques d’immatriculation) des camions allemands qui passaient. Ce n’est que bien plus tard qu’elle se rendit compte du danger extrême qu’elle avait couru durant cette période : tout résistant capturé par la Gestapo était en effet impitoyablement exécuté, souvent après avoir été torturé.

Ce beau court-métrage d’Anthony Giacchino a reçu l’Oscar du meilleur documentaire, ce qui est une première pour un film produit dans le cadre d’une œuvre vidéoludique.