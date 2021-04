Disney crée une version robotisée de Baby Groot !

La division Imagineering de Disney a décidé de travailler sur un projet dénommé Kiwi qui consiste à créer des robots autonomes à l’effigie des personnages Disney. Le projet aurait commencé il y a trois ans et permet à l’équipe d’ingénieurs en robotique de concevoir des robots qui fonctionnent tout seuls.

Baby Groot pourrait rejoindre les parcs d’attraction de Disney

Les ingénieurs conçoivent ainsi des robots dotés de jambes, d’un corps, de bras et d’une tête qui comptent de nombreux moteurs capables de représenter les mimiques du visage. Les fans du personnage Groot peuvent d’ailleurs se réjouir. Les ingénieurs ont reproduit une version « enfant » bluffante du personnage qui est capable de fonctionner tout seul pendant 45 minutes et en une seule charge, rapporte Engadget.

Apparemment, la division Imagineering de Disney ne prévoit pas encore de commercialiser ce robot mais on sait qu’il pourrait bientôt animer les parcs d’attraction de Disney. Plus encore, Groot ne serait pas le seul personnage sur lequel les ingénieurs travaillent. Néanmoins, les ingénieurs travaillent actuellement à développer des actuateurs spécifiques afin de parer aux interactions inattendues, comme les réactions imprévisibles des enfants. Ils chercheraient également à concevoir des capteurs qui permettent aux robots Kiwi d’interagir avec leur environnement et les humains.