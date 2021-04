Twitter teste des fonctionnalités de « pourboire » et de « super fan »

Twitter serait actuellement en train de tester de nouvelles fonctionnalités sur son réseau social comme la capacité de donner un pourboire aux autres utilisateurs de Twitter ou encore le fait de pouvoir basculer des abonnés en « super fans ».

Des fonctionnalités pour aider les utilisateurs ?

C’est la chercheuse en applications Jane Manchun Wong qui a partagé la nouvelle il y a quelques jours via des captures d’écran. Apparemment, Twitter teste un nouveau bouton en forme de billets. Cliquer ou appuyer sur ce bouton afficherait des options permettant de donner un pourboire via Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal et Venmo.

Mais ce n’est pas tout. Wong rapporte également que Twitter pourrait permettre à ses utilisateurs de basculer certains de leurs fans en « super fans » ou « Super Follows » pour les facturer et leur permettre d’accéder à du contenu supplémentaire, rapporte The Verge.

Néanmoins, il est à noter que Twitter n’a pas encore officiellement annoncé ces nouvelles fonctionnalités. On ignore ainsi si Twitter mettra ces options en pratique ni quand est-ce qu’elles seraient fonctionnelles. Il est également possible que ces fonctionnalités ne seraient pas accessibles à tout le monde. Il se peut que la fonctionnalité exige d’avoir un compte vérifié ou un minimum d’abonnés.