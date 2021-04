Tesla augmente à nouveau le prix des Model 3 et Y

Décidément, les prix des véhicules Tesla ne cessent de fluctuer cette année. En effet, le constructeur automobile a de nouveau fait une mise à jour des prix pour les Model 3 Standard Range Plus et Long Range AWD ainsi que pour le Tesla Model Y Long Range AWD. Une augmentation de 500 dollars (413 euros environ) a effectivement été remarquée. Mais cette addition s’ajoute aux précédentes et l’écart est désormais conséquent avec le prix initial.

Les Model 3 et Model Y coûtent désormais 500 dollars plus chers

Rien que ces deux derniers mois, Tesla avait changé le prix de ses véhicules à plusieurs reprises, le faisant d’abord baisser en février pour ensuite l’augmenter fin mars. Seuls, les Tesla Model 3 Performance et Model Y Performance n’ont pas connu de changement de prix.

Si vous envisagez d’acheter une voiture Tesla, sachez que désormais le Model 3 Standard Range Plus est passé de 38 490 dollars à 38 990 dollars et que le Model 3 Long Range AWD est passé de 47.490 dollars à 47 990 dollars. Le Model 3 Performance est quant à lui resté à 56 990 dollars.

Quant au Model Y, sachez que le Model Y Long Range AWD est passé de 50 490 dollars à 50 990 dollars mais que le Model Y Performance est resté à 60.990 dollars, nous rapporte Electrek.

Tesla n’avance aucune explication sur ces hausses de prix

Si cette augmentation de 500 dollars ne vous paraît pas conséquente, sachez que la voiture la moins chère de Tesla, le Model 3 Standard Range Plus, a connu une hausse de presque 2.000 dollars en seulement deux mois étant donné qu’il était vendu à 37.000 dollars en février et qu’à présent il avoisine les 39.000 dollars.

En tout cas, Tesla n’a donné aucune explication sur la raison de ces hausses de prix. Certains pensent que cette augmentation est due à la pénurie de puces qui nuit à tous les constructeurs automobiles tandis que d’autres avancent que Tesla cherche peut-être à sensibiliser le gouvernement pour qu’il rouvre l’accès au crédit d’impôt fédéral pour les consommateurs.