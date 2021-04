Shanghai : des milliers de drones ont formé un QR code géant pour fêter la sortie d’un jeu

Décidément, les drones sont bien partis pour être polyvalents. En plus de servir pour la photographie aérienne, la livraison de marchandises, la pollinisation des cultures et la reconnaissance de terrain, cette technologie est aussi une méthode publicitaire performante.

1 500 drones ont volé dans la ville chinoise de Shanghai le 20 avril

En effet, il s’est passé un spectacle nocturne atypique à Shanghai, une ville de Chine, le 20 avril dernier. Selon le média singapourien Mothership, la société Suzhou Unimes a fait voler 1 500 drones dans le ciel de Bund, un des boulevards historiques de Shanghai où se trouvent plusieurs édifices de style européen et des infrastructures datant de l’époque coloniale.

Ce spectacle avait une raison et un but bien précis. En fait, le jeu mobile à succès Princess Connect re :Dive est sorti en 2018 au Japon et seulement en avril 2020 en Chine. Le spectacle visait ainsi à fêter le premier anniversaire de la sortie du jeu au Japon.

Les QR codes sont un moyen de transmission d’informations très répandu en Chine

Pour ce faire, les drones ont effectué plusieurs chorégraphies. Ils ont notamment affiché tour à tour les personnages du jeu, transmis des messages, affiché le logo du jeu et un QR code qui a permis à tous les spectateurs de télécharger des jeux en ligne et d’avoir plus d’informations sur le jeu.

A noter que ce coup publicitaire ingénieux était calculé puisque la Chine est l’un des pays du monde où les QR codes sont les plus utilisés, même en ces temps de crise, pour notamment, transmettre les directives du gouvernement.