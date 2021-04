Les chercheurs ont découvert un mini-trou noir près de la Terre !

Jusqu’à présent, on savait qu’à la fin de leur existence, les étoiles les plus massives se transformaient en trou noir. Les étoiles les moins massives, quant à elles, laissaient derrière elles des étoiles à neutrons. Toutefois, les scientifiques croyaient que les trous noirs ne pouvaient avoir une masse en dessous de 5 masses solaires. Quant aux étoiles à neutrons, elles ne dépasseraient pas les 2,5 masses solaires.

Mais cette conception a évolué et il y a 18 mois environ, des chercheurs de l’Université de l’Etat de l’Ohio ont affirmé dans la revue Science que des trous noirs pouvaient peser entre 2,5 et 5 masses solaires.

La Licorne : un trou noir de trois masses solaires situé à 1 500 années-lumière de la Terre

C’est ainsi que l’astronome Tharindu Jayasinghe et son équipe se sont mis en chasse d’un trou noir compris entre ces masses solaires. Leurs travaux se sont concentrés sur la constellation La Licorne. Ils ont effectivement découvert qu’une étoile géante rouge se comportait étrangement comme si « quelque chose » la tirait, la forçant à changer de forme. Ce phénomène porte le nom de « distorsion de marée » et les chercheurs ont tout de suite estimé que « l’explication la plus simple était qu’il s’agissait d’un trou noir ».

En analysant la vitesse de la lumière et la distorsion de marée, les chercheurs ont établi que ce trou noir devait peser environ trois masses solaires. Ils l’ont également baptisé « The Unicorn » « La Licorne » en référence à la constellation dans laquelle il se trouvait. Ce trou noir est également situé à 1 500 années-lumière environ de la Terre, ce qui en fait le trou noir le plus proche de notre planète, rapporte USA Today.

Ainsi, cette découverte de Jayasinghe et son équipe démontrent que des mini-trous noirs existent bel et bien. Leur étude est parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et vous pouvez la consulter gratuitement sur arXiv.org.