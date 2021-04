La Russie se joint à la Chine pour l’échantillonnage d’un astéroïde

Après le Japon et les États-Unis, c’est au tour de la Chine de vouloir recueillir des échantillons sur un astéroïde. Cette mission d’envergure consistera à envoyer un vaisseau chinois dénommé ZhengHe sur un petit astéroïde géocroiseur proche de la Terre baptisé Kamo’oalewa ou 2016H03. La sonde reviendra ensuite sur Terre pour déposer les échantillons avant de se diriger vers la ceinture principale d’astéroïdes pour étudier une comète appelée 133P / Elst – Pizarro.

Zhenghe embarquera plusieurs instruments d’observation et d’exploration

Pour mener à bien cette mission, Zhenghe embarquera une gamme de caméras d’imagerie, d’appareils multispectrales et spectrométriques ainsi qu’un radar, un magnétomètre ainsi que des charges utiles pour détecter une multitude de particules, rapporte Space.com.

Justement, plusieurs de ces instruments ont été pourvus par l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences sur la demande de la China National Space Administration (CNSA) en 2019. Le vaisseau spatial chinois transportera aussi un nano-orbiteur et un nano-atterrisseur pour la télédétection et l’exploration sur le terrain de la comète 133P.

La Russie et la Chine multiplient les projets spatiaux en commun

Dans un premier temps, Zhenghe lancera un explosif sur la comète pour exposer son sous-sol avant de s’y poser. Puis, dans un second temps, il déploiera des instruments pour étudier la composition du sous-sol de la comète, en cherchant en particulier de l’eau et des volatiles.

En tout cas, cette coopération entre la Russie et la Chine dans le cadre des missions spatiales ne date pas d’hier et devient de plus en plus marquée. En effet, la Russie a décidé de tourner le dos à la Nasa pour le développement de sa station en orbite lunaire et a préféré s’allier à la Chine, en mars dernier, pour construire une station de recherche sur la Lune. Une coopération qui s’annonce pérenne puisque bientôt, la station chinoise Tiangong succèdera à l’ISS et la Russie compte bien y envoyer plusieurs de ses cosmonautes.