Twitter envoie par erreur un e-mail pour confirmer votre compte

Vous avez reçu un e-mail de la part de Twitter vous demandant de confirmer votre compte ? Pas d’inquiétude : ce n’est pas du phishing. Le réseau social a confirmé que le courriel vient bien de lui et qu’il a fait une erreur.

« Confirmez votre adresse e-mail afin de compléter votre compte [nom du compte]. C’est simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous », peut-on lire dans l’e-mail de Twitter. Il vrai que le message peut paraître suspect. Cela peut ressembler à du phishing, puisque l’utilisateur est clairement invité à cliquer sur le lien. Mais ce n’est pas le cas et cliquer sur le lien est inutile.

C’est par le biais d’un tweet que Twitter a confirmé avoir fait une gaffe. Les e-mails « ont été envoyés par erreur et nous sommes désolés que cela soit arrivé », dit le réseau social. Il ajoute que les personnes qui ont reçu ce message n’ont besoin de rien faire. « Vous pouvez ignorer le message », indique le tweet.

Some of you may have recently received an email to “confirm your Twitter account” that you weren’t expecting. These were sent by mistake and we’re sorry it happened.

If you received one of these emails, you don't need to confirm your account and you can disregard the message.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 23, 2021