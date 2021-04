Spotify prépare un service d’abonnement avantageux pour les podcasts

Spotify va dévoiler la semaine prochain son propre service d’abonnement en rapport avec les podcasts, selon le Wall Street Journal. Cette annonce intervient quelques jours à peine après l’annonce d’Apple de lancer son service le mois prochain.

Bientôt un service d’abonnement de podcasts chez Spotify

Apple va prendre 30% de commission sur les revenus générés par les podcasts. Ce sera du moins le cas la première année. La commission passera à 15% dès la deuxième année. C’est la même chose avec les autres services du groupe. Mais les créateurs de contenus pourraient bien préférer le service d’abonnements de podcasts de Spotify. En effet, l’offre du service de streaming serait très avantageuse : aucun frais, aucune commission. De plus, les créateurs pourraient définir le prix qu’ils souhaitent facturer aux utilisateurs, au lieu de choisir parmi les paliers définis par Spotify.

Il faut dire que Spotify mise de plus en plus sur les podcasts. Le service en recensait 450 000 en 2019. La plateforme en compte désormais 2,2 millions. De plus, Spotify est sur le point de dépasser Apple aux États-Unis pour ce qui est du nombre de personnes qui écoutent des podcasts. Une étape notable quand on sait qu’Apple a pendant très longtemps dominé le marché.

Attendons la semaine pour connaître tous les détails de Spotify sur son service d’abonnement de podcasts. Il sera en tout cas intéressant de voir si l’absence de frais va rester en place « à vie ». Car si c’est le cas, alors les créateurs sont gagnants : ils toucheront 100% de la somme des abonnements, contre 70% chez Apple.