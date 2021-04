La OnePlus Watch corrige ses bugs avant l’écran toujours allumé

La OnePlus Watch, annoncée il y a quelques semaines, a le droit à sa première mise à jour qui vient corriger des bugs. OnePlus en profite pour annoncer les prochaines fonctionnalités, dont un écran toujours allumé.

Des améliorations avec la première mise à jour

Les changements de la mise à jour pour la OnePlus Watch sont :

Amélioration des performances du GPS

Amélioration de la précision du suivi des activités (marche et course)

Algorithme de suivi de la fréquence cardiaque optimisé

Activation des icônes de notification pour les applications les plus fréquemment utilisées

Amélioration de la fonction lever pour réveiller, qui allume l’écran quand le porteur rapproche son poignet de son visage

Algorithme de synchronisation des notifications optimisé

Correction de certains bogues connus

Amélioration de la stabilité du système

Le déploiement concerne d’abord les États-Unis et le Canada. Les autres auront la mise à jour progressivement au fil des prochains jours.

Écran toujours allumé à avenir sur la OnePlus Watch

C’est aussi l’occasion d’apprendre les futures nouveautés à venir sur la OnePlus Watch, dont l’écran toujours allumé (le fameux Always On). OnePlus ne dit pas si la batterie en prendra un coup. En outre, la marque prépare une option pour contrôler l’appareil photo des smartphones Android. Il y aura également la possibilité d’avoir l’heure au format 12 heures (au lieu de 24 heures), quatre nouvelles langues (allemand, italien, espagnol et polonais), l’activation de plus de 110 modes d’activités, le cadran d’intelligence artificielle et un meilleur suivi du sommeil.