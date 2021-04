Sony officialise le PlayStation Plus Video Pass et détaille le contenu

Sony confirme l’existence du PlayStation Plus Video Pass, après une fuite il y a quelques heures. Ce service propose des films et séries, mais c’est un lancement limité au départ. En effet, le service est seulement proposé en Pologne pour commencer.

Officialisation du PlayStation Plus Video Pass par Sony

Nick Maguire, le vice-président des services mondiaux de Sony Interactive Entertainment, a expliqué à Spider’s Web que le PlayStation Plus Video Pass est disponible sous forme d’application sur PS4 et PS5. Il nécessite un abonnement actif au PlayStation Plus pour fonctionner. Et bonne nouvelle : il n’y a pas de frais supplémentaires.

Le service donne accès à 15 films (dont Venom, Bloodshot et Zombieland) et six séries qui appartiennent à Sony Pictures. Le groupe compte enrichir son catalogue tous les trois mois avec de nouveaux contenus. Ce sera le cas pendant un an. Cette période correspond à l’essai. Sony ne dit pas encore si d’autres pays vont en profiter d’ici les prochains mois ou si la Pologne sera la seule région à l’avoir.

Pourquoi la Pologne, au fait ? Nick Maguire explique que Sony dispose de données spécifiques en rapport avec le PlayStation Plus Video Pass. Ce sont ces données qui ont poussé à lancer le test dans le pays d’Europe de l’Est.

Comme dit précédemment, il n’y a pour l’instant aucune information concernant une disponibilité dans les autres pays. Il est possible que Sony fasse un choix après le succès (ou l’échec) en Pologne.