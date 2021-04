Crew 2 : la NASA reporte le lancement à demain (Thomas Pesquet doit s’impatienter…)

Les conditions météo ne sont pas favorables : la NASA et SpaceX ont annoncé il y a quelques heures le report du lancement de la mission Alpha, initialement prévu pour aujourd’hui. Le Crew Dragon s’envolera donc avec ses quatre membres d’équipages le vendredi 23 avril à 11h49 heure de Paris. A bord du module SpaceX, le spationaute français Thomas Pesquet, les astronautes de la NASA les astronautes de la Nasa Shane Kimbrough et Megan McArthur (respectivement commandant et pilote), ainsi que l’astronaute japonais Akihiko Hoshide.

The @SpaceX Falcon 9 and Crew Dragon are seen on the launch pad this morning. Launch of the Crew-2 mission to @Space_Station is now targeted for Friday, April 23 at 5:49 a.m. EDT. 📷: https://t.co/56Am0ERBaK pic.twitter.com/9fTKcmky36

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 21, 2021