Cloud PC : Microsoft lancerait son Windows en ligne cet été

Microsoft prépare en ce moment PC Cloud, un service pour avoir l’équivalent d’un ordinateur sous Windows accessible à distance. Selon ZDNet, le groupe espère proposer son offre à partir de cet été. Ce sera possible grâce à son important réseau de serveurs Azure.

PC Cloud de Microsoft arriverait cet été

Avec PC Cloud, vous pourriez accéder à Windows simplement avec une connexion Internet. Il est certain que l’intérêt peut être limité pour les personnes qui ont déjà un ordinateur sous Windows. Mais ceux qui ont un Mac ou un ordinateur sous Linux pourraient avoir le système d’exploitation de Microsoft en plus. Aussi, on peut imaginer l’utilisation du service depuis n’importe quel appareil.

Microsoft vendrait le service comme une expérience Microsoft 365 gérée et il y aurait un prix fixe par utilisateur. Les précédentes rumeurs suggéraient qu’il y aurait différents niveaux de prix, en fonction des besoins en matière de processeur, de RAM et de stockage.

Dans l’idée, ce PC Cloud de Microsoft rappelle beaucoup le service français Shadow. Pour quelques euros par mois, il donne accès à un PC complet avec une certaine puissance. C’est pratique pour jouer, sans forcément avoir un PC gaming qui peut rapidement coûter cher. Dans le cas de Microsoft, son offre serait plus orientée vers la bureautique (d’où l’intégration avec Microsoft 365) plutôt que la puissance pour les jeux, le montage vidéo, etc.

Microsoft n’a pas encore officialisé cette offre. Mais il se pourrait que la société en parle lors de sa conférence Build 2021. Celle-ci aura lieu du 25 au 27 mai.