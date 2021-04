HTC affirme que le casque VR HTC Vive Air n’est qu’un concept

Au vu du buzz généré par le leak, HTC ne pouvait pas ne pas réagir. Et malheureusement pour les sportifs « VR », le fabricant a douché les espoirs de commercialisation d’un casque VR entièrement dédié au fitness et aux activités sportives en général. HTC a ainsi déclaré que le HTC Vive Air… n’est qu’un concept : « C’est passionnant de voir notre pièce conceptuelle, le casque VIVE Air VR, remporter un iF Design Award. Bien qu’il ne s’agisse que d’un concept, ce « langage » de conception comporte des éléments et des inspirations que vous verrez ailleurs dans nos produits. Nous ne sommes pas du genre à nous reposer sur nos lauriers, donc même si c’est formidable de remporter ce prix, nous avons des choses à faire – j’espère que nous vous verrons le 11/12 mai au ViveCon. «

Le casque VR pour sportifs n’est pas encore pour aujourd’hui

La mise au point de HTC laisse tout de même la porte ouverte à un casque VR qui pourrait intégrer certains des éléments de design du Vive Air. Pour autant, le Vivecon devrait bien être avant tout consacré à un concurrent haut de gamme de l’Oculus Quest 2.