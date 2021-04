Le casque VR HTC Vive Air confirmé en images par un leak

Il y a leak et leak ; soit le leak pas « sûr » et qui tient presque de la rumeur douteuse, et le leak à priori plutôt « fiable » (ou legit). Il existe même une troisième catégorie de leak, celui qui confirme quasi officiellement un nouveau produit ou service. Le leak du HTC Vive Air fait partie de cette troisième catégorie. Le nouveau casque VR de HTC s’est en effet dévoilé à quelques semaines de la conf Vivecon 2021 via le World Design Guide, dans le cadre des récompenses annuelles du site de design. La fuite prend des allures de voie d’eau, avec pas moins de 5 visuels officiels dévoilés avant l’heure.

Les rendus 3D du casque ainsi que la photo d’une utilisatrice en pleine séance de sport illustrent l’orientation très spécifique de ce HTC Vive Air, conçu avant tout pour les amateurs de fitness VR. Le casque est d’ailleurs fabriqué en partie avec des matériaux souples, légers, « respirants », détachables… et lavables (idéal donc pour éliminer la sueur accumulée lors d’une grosse séance de Workout virtuel).

Au vu de l’énorme succès des applications de fitness en VR (ou assimilées, comme les jeux de rythme bien usants), le HTC Vive Air pourrait bien devenir un coup gagnant. A noter tout de même que ce casque VR de Fitness ne sera sans doute pas la seule nouveauté présentée les 11 et 12 mai, dates de la Vivecon 2021. Un visuel diffusé il y a quelques jours par HTC laisse en effet comprendre qu’un casque VR plus « traditionnel » sera aussi dévoilé à la Vivecon.