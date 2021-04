Amazon ouvre une salon de coiffure bourré de technologies

Amazon devient coiffeur et annonce l’ouverture de son premier salon de coiffure. Il a ouvert ses portes à Londres et embarque de la technologie. Elle va surtout servir aux clients, pour se divertir notamment.

Un salon de coiffure par Amazon avec de la technologie au programme

Installé sur deux étages et plus de 140 m2, le salon de coiffure d’Amazon propose de la réalité augmentée. Celle-ci permet aux clients de se faire une idée d’une potentielle coupe de cheveux ou d’une couleur. De quoi bien réfléchir avant de passer à l’acte et éventuellement regretter.

Le salon comprend également des tablettes Fire pour permettre aux clients de se divertir pendant qu’ils se font couper les cheveux. En outre, le salon teste la nouvelle technologie de pointage et d’apprentissage, grâce à laquelle les clients peuvent simplement pointer le produit qui les intéresse sur une étagère et avoir les informations pertinentes. Cela comprend les vidéos de la marque et le contenu éducatif qui apparaîtront sur un écran dédié. Pour commander les produits, les clients peuvent scanner le QR Code correspondant sur l’étagère pour accéder à la page détaillée du produit sur le site d’Amazon et l’acheter, avec livraison directe à leur domicile.

Amazon fait savoir que ses employés seront les premiers à pouvoir profiter de ce salon de coiffure. Le public pourra prendre rendez-vous et s’y rendre d’ici les prochaines semaines. Il n’y a pas d’informations sur les prix. Amazon ne dit pas non plus si ce type de salon va ouvrir ses portes dans d’autres pays.

Une pro aux commandes

Mais au fait, qu’en est-il de la partie coiffure ? Amazon indique que l’enseigne est gérée par Elena Lavagni et son équipe de stylistes. Elena est la propriétaire du Neville Hair & Beauty Salon, qui existe à Londres depuis 20 ans. Elle et son équipe ont fourni leurs services de coiffure à l’occasion de la Fashion Week à Paris et du Festival de Cannes. On peut donc imaginer que le groupe n’est pas là par hasard.

« Je suis ravie de participer à ce projet. Le salon associe des services de coiffure classiques à la technologie pour offrir une expérience totalement unique aux clients », a déclaré Elena Lavagni. « Notre équipe créative de stylistes, dont le style pour les cheveux est aussi intrinsèque que leur amour pour la technologie, placera le client au cœur de tout ce qu’elle fera. Je suis fière de mettre à profit nos 40 ans d’expérience dans le secteur pour contribuer à donner vie à ce salon ».