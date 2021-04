Facebook fonctionne désormais totalement à l’énergie verte !

Facebook avait pris la décision en 2018 d’investir dans des énergies renouvelables. A cette époque, les géants technologiques – comme Google, Microsoft, Apple et Amazon – avaient décidé de se pencher plus en avant sur l’impact environnemental de leurs activités. Ils ont également entrepris de fixer des objectifs environnementaux afin de contribuer à atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris sur le climat.

Un investissement de 8 milliards dans des centrales éoliennes et solaires

Pour rappel, dans le cadre de cet Accord, 143 pays se sont engagés à maintenir à éviter que le réchauffement climatique n’augmente de 2 degrés au-dessus des niveaux préindustriels et idéalement, se maintenir à 1,5°C.

Si les autres géants de la technologie ont investi dans de l’énergie renouvelable pour éliminer leur empreinte carbone, Facebook a quant à lui décidé d’injecter 8 milliards de dollars dans des projets d’énergie verte, dont 63 nouvelles centrales éoliennes et solaires. Le géant des réseaux sociaux aurait ainsi signé des contrats lui rapportant plus de 6 GW d’énergie solaire et éolienne.

Facebook vise une chaîne de valeur nette d’ici 2030

Même si Facebook n’égalise pas encore avec les 6,5 GW d’Amazon, le géant des réseaux sociaux vient d’annoncer fièrement qu’il a réussi à atteindre son objectif d’utiliser 100% d’énergie renouvelable. Autrement dit, toutes les opérations mondiales de Facebook sont actuellement alimentées par des énergies renouvelables.

Désormais, la société a déclaré qu’elle se concentrerait sur un objectif plus large qui est d’atteindre des émissions nettes nulles sur l’ensemble de sa « chaîne de valeur » d’ici 2030, cet engagement concerne tout aussi bien les fournisseurs de Facebook que ses activités commerciales et les déplacements de ses employés.