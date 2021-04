Volkswagen : son usine à Braunschweig produira 600 000 systèmes de batteries par an

Il y a quelques années, le groupe Volkswagen a annoncé qu’il allait adopter une approche agressive en vue d’électrifier sa flotte. Le groupe a ainsi lancé sa plateforme MEB (matrice d’entraînement électrique modulaire) et a considérablement étendu sa production de systèmes de batteries dans son usine de composants à Braunschweig.

La capacité de production de l’usine sera doublée

D’après la Volkswagen Newsroom, cette usine fonctionne déjà avec une capacité de production de 250.000 systèmes de batteries par an. Mais le groupe Volkswagen a annoncé qu’il allait étendre cette production de l’usine afin de doubler cette production. Selon Thomas Schmall, PDG de Volkswagen Group Components et membre du Group Board of Management for Technology :

La forte demande de modèles électriques attrayants et abordables basés sur la matrice d’entraînement électrique modulaire fait que les lignes du premier étage d’extension fonctionnent à pleine capacité, nous avons donc déclenché le deuxième étage.

A noter que Volkswagen Group Components prend actuellement en charge les unités commerciales « Battery Cell & Battery System » et « Charging & Energy » du groupe. Cette unité commerciale indépendante prévoit d’ailleurs de développer des batteries et des offres de charge optimales pour les clients de Volkswagen.

Un troisième étage déjà en cours de conception ?

Avec cette extension, la capacité de production du site de Braunschweig devrait ainsi atteindre les 500 000 systèmes de batteries par an. Mais ce n’est pas tout. L’usine produirait également 100 000 systèmes de batteries supplémentaires pour les modèles des plateformes non-MED, dont certains hybrides.

Mais les activités de cette usine du groupe Volkswagen ne se résume pourtant pas à la production de batteries puisqu’elle produit également des systèmes de direction, des disques de frein, des jambes de suspension, des logements de roulement de roue, des transmissions de roue et des sous-châssis, des essieux avant et arrière.

Mais Volkswagen ne compte pas s’arrêter là. Le constructeur automobile allemand songe déjà à mettre en place un troisième étage à son usine et à se lancer dans la production de véhicules hybrides rechargeables (PHEV).