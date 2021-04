CASA-IA : la solution domotique pour une maison 100% connectées

Vous rêviez d’une maison à la fois connectée et intelligente? Le système d’automatisation Casa-IA est la meilleure solution technologique qui peut répondre complètement et efficacement à vos besoins. Quel est donc ce système révolutionnaire ?

Casa-IA est une entreprise qui propose un système d’automatisation novateur, automatique et intelligent adapté à la fois à vos installations intérieures (volet, éclairage, températures, …) et extérieures (piscine, arrosage, portail,…).

Pourquoi Casa-IA est-il une excellente solution domotique pour votre intérieur?

Un système qui règle automatiquement la température ambiante de votre maison pour s’adapter à votre confort, qui abaisse et remonte vos volets sans intervention humaine et qui ouvre les portes et les portails automatiquement vous parait-il du domaine du rêve? Eh bien non. Cette technologie existe déjà bel et bien à travers le système Casa-IA.

Alors que toutes ces fonctionnalités pourraient vous paraître gourmandes en énergie, c’est tout l’inverse! Casa-IA vous permet effectivement de faire d’énormes économies d’électricité en n’activant les installations qu’au bon moment et juste le temps qu’il faut. Il permet de réaliser une économie d’énergie de 40% environ.

Pour ce faire, il utilise des algorithmes analysant les habitudes des occupants en termes de consommation d’énergie. Pour pouvoir collecter et analyser les données, il est bien évidemment équipé de capteurs, de détecteurs et d’un système de géolocalisation. Ceux-ci analysent le niveau de luminosité de la maison, les déplacements, les variations de température, les prévisions météorologiques, etc. Une fois toutes ces informations enregistrées par le système CASA IA, il régule et optimise le fonctionnement du système de chauffage. Ainsi, les déperditions et le gaspillage d’énergie de la maison sont réduits de manière importante. Ce qui impacte positivement sur les factures d’énergie.

En plus de simplifier vos tâches domestiques, Casa-IA vous assure aussi un confort optimal et une sécurité sans faille. En effet, Casa-IA est aussi un système intelligent de surveillance qui permet de protéger sa maison connectée. Celui-ci assure une protection 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 du logement grâce à divers équipements et matériels domotiques dernier cri.

Quid des installations extérieures?

Si vous avez une piscine ou êtes un adepte de l’arrosage automatique, Casa-IA vous subjuguera par le fait qu’il est plus sophistiqué, moderne, fonctionnel et autonome. En effet, en plus de pouvoir arroser votre jardin, ce système d’automatisation prend également en compte les prévisions météorologiques et ajuste ainsi les arrosages en fonction du temps qu’il fait ou fera. Cela vous permettra ainsi de faire d’énormes économies en eau.

Ce n’est pas tout, si vous disposez d’une piscine, Casa-IA en assurera le contrôle et la régulation de l’eau, assurant la propreté constante de votre piscine, sans que vous n’ayez à faire des dépenses faramineuses en eau.

Contrôlez Casa-IA à partir d’un touchpad ou de votre smartphone

En choisissant Casa-IA pour gérer votre maison, vous disposerez d’une gestion centralisée intuitive et efficace. Ce système d’automatisation de la maison avec la domotique se décline aussi en une application qui permet le contrôle à distance de votre habitation.

Avec Casa.IA, oubliez les câbles! Tout se fait par des connexions sans fils cryptés et sécurisés comme le WiFi, le Z-Wave, etc.

Cette solution domotique innovante ne nécessite ainsi aucun changement d’envergure de votre demeure et aucun câble ne viendra joncher votre propriété.

[Sponso]