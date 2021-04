Warcraft (le film) : 14 minutes de scènes inédites diffusées par Universal Pictures

Beaucoup moins mauvais qu’annoncé, le film Warcraft peut aujourd’hui être considéré comme une adaptation honnête de l’univers de la licence Blizzard. Malgré un manque de moyens évidents, le film de Duncan Jones (fils de David Bowie) s’en sort avec les honneurs : les relations entre les Orcs (tout en en 3D) sont assez crédibles, et l’acteur Travis Fimmel interprète un Anduin Lothar particulièrement convaincant. Le film souffrait en revanche d’un format assez réduit (1h30 pour un métrage d’Heroic Fantasy, c’est peu) et ne parvenait pas toujours à faire « décoller » ses moment les plus épiques (ce qui est un brin paradoxal pour ce type de film).

Il y avait pourtant de quoi en montrer plus : 5 ans après la sortie du film en salles, Universal Pictures diffuse 14 minutes de scènes inédites et souvent à moitié finalisées (absence de certains SFX le plus souvent). Au milieu de ce patchwork de scènes non retenues, on peut apercevoir le caméo de Chris Metzen, qui n’est autre que le co-inventeur de Warcraft !