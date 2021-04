ZTE dévoile l’Axon 30 Ultra 5G, un smartphone très haut de gamme (écran 144 Hz, Snapdragon 888, Wi-Fi 6E, etc.)

ZTE vient de dévoiler la fiche technique de l’Axon 30 Ultra 5G, un smartphone aux spécifications très haut de gamme. L’appareil dispose d’une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, d’un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, de 256 Go de capacité de stockage en UFS 3.3, d’une batterie 4600 mAh (66W), du Wi-FI 6E, et même d’un système de refroidissement liquide via chambre à vapeur !

Le bloc photo n’est pas en reste, avec un module à quatre capteurs, soit 3 capteurs (!) 64 Mpx grand angle, eq 35mm et ultra grand angle (ouvertures f/1.6, f/1.9 pour les deux premiers capteurs), et un capteur avec zoom périscopique x5 de 8 Mpx. Le capteur en façade (sans un poinçon) atteint les 16 Mpx, ce qui promet des selfies bien détaillés … et sans pitié. A noter que l’Axon 30 Ultra tourne sous la surcouche MyOS 11 (Android 11). ZTE n’annonce pas encore de date de disponibilité ou de tarif, mais les rumeurs tablent sur un prix aux alentours des 1000 dollars.