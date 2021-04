Resident Evil: Infinite Darkness : une date de sortie et un trailer pour la série Netflix en CGI

Il y a eu du lourd et du bien crade lors du Resident Evil Showcase organisé par Capcom. L’une des grosses annonces concernait la série Netflix Resident Evil: Infinite Darkness, entièrement réalisée en CGI (images de synthèse). Le premier trailer dévoile une série de bonne facture, même si l’on note qu’en terme d’animations faciales et de mouvements en général, on a déjà vu mieux dans le genre (mais sans doute pas avec les mêmes moyens certes). L’action de ce Resident Evil: Infinite Darkness prend place juste après les évènements de RE:4, le jeu lancé sur Nintendo GameCube, ce qui signifie que l’on retrouvera forcément le beau Leon à la manœuvre… La série sera disponible sur Netflix au mois de juillet.



Autre confirmation rapide, mais importante : Capcom annonce la fin du tournage du film « live » Resident Evil, là encore produit par Netflix. L’équipe sen serait au stade de la post-production et notamment au rajout des effets spéciaux numériques.