Instagram teste 3 options pour cacher les J’aime

Instagram continue d’expérimenter le fait de cacher le nombre de J’aime sous les photos et vidéos. Le réseau social propose aujourd’hui trois nouvelles options à certains utilisateurs dans le monde, afin de voir laquelle rencontre le plus succès.

Cacher les J’aime sur Instagram pour le bien-être numérique

Les option d’Instagram pour son test sont les suivantes :

Ne pas voir le nombre de J’aime sur les photos et vidéos de n’importe quel compte

Désactiver le nombre de J’aime sur ses propres publications

Conserver le système actuellement en place

Cette expérimentation fait suite à une autre qui remonte à 2019. La plateforme avait carrément décidé de cacher le nombre de J’aime dans plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, l’Italie, l’Australie ou encore le Japon. Le nouveau test se déroule à l’échelle mondiale, mais seulement pour quelques utilisateurs triés sur le volet.

Pourquoi cacher les J’aime sur Instagram ? Cela fait partie d’une campagne plus générale de Facebook (qui contrôle Instagram) autour du bien-être numérique. Le groupe expliquait que beaucoup d’utilisateurs se reposent trop sur le nombre de J’aime ou de vues pour juger la popularité d’une personne. En cachant l’information, ce type de jugement n’est plus possible. Personne ne sait si telle photo ou telle vidéo connaît un joli succès, sauf l’auteur de la publication.

Tout cela reste au stade d’expérimentation dans l’immédiat. Il faudra attendre les retours des personnes qui font partie du test pour voir si tout se passe bien. Selon ce qu’il en ressort, Instagram appliquera le changement à l’ensemble des utilisateurs.