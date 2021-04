TCL Fold ‘n Roll, un smartphone qui peut devenir une tablette de 10 pouces

TCL a présenté le Fold ‘n Roll, un smartphone qui a la particularité de se plier/déplier et de se dérouler pour avoir une surface plus importante. Cela donne l’impression d’avoir une tablette entre les mains. C’est un appareil trois-en-un.

Fold ‘n Roll, le smartphone trois-en-un de TCL

Le Fold ‘n Roll de TCL a un écran de 6,87 pouces à la base. Mais si on le déplie ou on l’étend, on peut avoir une dalle de 8,85 pouces ou 10 pouces. Autant dire que cela fait un très grand smartphone. Il est certain que l’usage avec une telle taille est spécifique pour certaines applications.

Il y a un point très important à évoquer : il s’agit d’un concept smartphone. TCL a des prototypes et a même fait des démonstrations. Mais peut-on réellement espérer voir un tel produit dans le commerce ? La marque ne dit rien de précis pour l’instant. Il faut dire qu’une fabrication à grande échelle nécessiterait tout un travail au niveau des chaînes d’assemblage.

Malgré tout, TCL assure qu’il proposera un smartphone pliable avant la fin de 2021. Il ne faut pas s’attendre à un modèle tel que celui présenté aujourd’hui. On peut davantage s’attendre à de la concurrence pour les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold de Samsung.