DJI annonce le DJI AIR 2S : capteur un pouce et autopilotage APAS 4.0 pour 999 dollars

Les indices s’accumulaient depuis quelques jours. DJI vient donc de dévoiler le DJI AIR 2S, soit l’ évolution « incrémentale » du DJI Mavic AIR 2. Le petit drone évolue principalement du côté de la capture vidéo/photo, avec désormais un capteur d’un pouce monté sur un Gimbal 3 axes capable d’enregistrer des clichés de 20 Megapixels ainsi que des vidéos en 5,4K et 30 images/seconde (ou 4K en 60 images/seconde), le tout avec un débit de 150Mbps. C’est la première fois qu’un capteur d’un pouce se retrouve sur une catégorie de drone DJI aussi « agile » et maniable.

Ce capteur est accompagné d’un zoom numérique qui monte jusqu’à 4x en 4K et 8x en 1080p (Full HD). Le rendu et la dynamique des couleurs bénéficie des profils colorimétriques 10-bit D-Log et 10-bit HLG. Les photos/vidéos du DJI AIR 2S sont enregistrées dans une unité de stockage interne de 8 Go. Enfin, et pour terminer sur la partie vidéo, la nouvelle fonction MasterShots agence automatiquement les prises des vue selon un montage thématique choisi à l’avance.

Concernant les capacités en vol, le DJI AIR 2S se débrouille plutôt bien, avec une autonomie en vol de 31 minutes (soit trois minutes de moins que la génération précédente). 4 capteurs situés sur le pourtour de l’appareil permettent d’éviter les obstacles (jusqu’à un certain point cependant…). Le drone bénéficie aussi de l’ActiveTrack 4.0 (maniabilité accrue) et dispose du système d’autopilotage APAS 4.0 qui facilite le vol dans des conditions « compliquées » (entre des arbres par exemple). La technologie de transmission radio O3 couvre la connexion sur une portée maximale de 12 km entre le pilote et son drone.

Le DJI AIR 2S est disponible à la vente sur le site du fabricant au prix de 999 dollars. Le drone est livré avec un contrôleur et une batterie. Le bundle Fly More rajoute 300 dollars à la note ainsi que deux batteries additionnelles, des filtres ND, un hub de recharge et un sac de transport.