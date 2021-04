Vivecon 2021 : HTC date la présentation de son prochain casque VR

Quelques heures seulement après avoir teasé un bout de son prochain casque VR, HTC annonce l’organisation d’un event sans aucun doute consacré à la présentation dudit casque. Le Vivecon 2021 se tiendra les 11 et 12 mai prochains, sans nul doute en ligne au vu de la situation sanitaire aux US.

HTC devrait donc dévoiler le casque VR qui aura la lourde tâche de freiner un peu la course folle de l’Oculus Quest 2, le casque VR de Facebook cumulant le double atout d’être à la fois un casque PCVR ET autonome. Les rumeurs tablent sur un casque HTC Vive double usage (PCVR + autonome), plus avancé que le Quest au plan technologique (et sans doute aussi plus cher).

Au delà de l’aspect technique, il sera intéressant de voir ce que HTC a dans les cartons sur la partie software (interface et logiciels/jeux compatibles), qui reste LE gros point fort du Quest.