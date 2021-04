Gundam : un film live-action en préparation chez Netflix

Malgré l’échec artistique (et public) de l’adaptation live-action de Death Note, Netflix rempile avec un nouveau projet d’adaptation de manga/anime culte. Cette fois donc, la plateforme de SVoD s’attelle au monument Gundam et c’est peu dire que la tâche s’annonce aussi colossale que le célèbre robot de combat. Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) a été choisi pour être le réalisateur de cette adaptation et Legendary Entertainment collabore à la production.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.

