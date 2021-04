Tesla augmente de 30% le prix de ses toits solaires… même pour ceux déjà vendus

Tesla vient d’augmenter le prix de ses Solar Roof, ses toits avec système photovoltaïque intégré. Cette augmentation ne concernerait pas uniquement les nouveaux clients, la hausse se répercuterait aussi sur la facture des clients qui ont déjà passé commande.

30% en plus sur la facture

Au cours du week-end dernier, plusieurs clients ont constaté un augmentation conséquente du toit solaire, même ceux chez qui la commande était passé depuis plus d’un an, avec des contrats d’installation signés. L’augmentation de prix semble aussi s’appliquer sur les installations Tesla Powerwall, le coût de celles-ci augmentant d’environ 30%.

Pour les installations les plus conséquentes, cela peut représenter des dizaines de milliers de dollars de plus sur la facture finale. Le site Electrek qui reporte l’information, prend l’exemple d’un client qui avait signé son contrat il y a 9 mois. A ce moment là, la facture s’élevait à 77 000 dollars contre 119 000 dollars aujourd’hui.

Voici le texte de l’e-mail envoyé :

Nous avons augmenté le prix du toit solaire et avons ajouté des ajustements pour la complexité de chaque toit. Vous recevrez un e-mail dans les prochains jours lorsque votre nouvel accord sera prêt […]. Si vous ne souhaitez plus continuer avec Solar Roof, vous pouvez annuler votre commande en vous connectant à votre compte Tesla et votre dépôt sera automatiquement remboursé.

Tesla déclare également qu’il « donnera la priorité aux clients en fonction de l’ordre dans lequel ils acceptent leurs accords mis à jour « . Pour les clients qui attendent déjà depuis des mois ou un an leur nouveau toit, on leur dit maintenant qu’ils doivent accepter de dépenser des dizaines de milliers de dollars de plus, le plus rapidement possible, s’ils veulent réduire leur temps d’attente.



Certains clients se retrouvent piégés après avoir déjà engagé de grosses sommes pour préparer l’installation de leur toit solaire. Une action en justice contre le fabricant est déjà envisagée par certains clients.