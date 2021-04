PS3 : les mises à jour de plusieurs jeux ne sont plus disponibles

Des joueurs rapportent être ne plus en mesure de télécharger les mises à jour de plusieurs jeux PS3. C’est assez embêtant, sachant que Sony a déjà annoncé la fin du PlayStation Store pour cet été sur plusieurs supports, dont la PlayStation 3.

Des problèmes télécharger les mises à jour des jeux PS3

Voici la liste des jeux PS3 pour lesquels télécharger les mises à jour est compliquée, pour ne pas dire impossible selon les cas :

007 Legends – (USA, Disque)

Battlefield 4 – (EU, Dématérialisé)

Castlevania: Lords of Shadow – (USA, Disque)

Colin McRae: Dirt 2 – (JPN, Disque)

Dante’s Inferno – (USA, Disque)

Dark Void – (EU, Disque)

Dead Nation – (EU, Dématérialisé)

Fuel – (JPN, Disque)

Dungeon Siege III – (EU, Disque)

flOw – (USA, Dématérialisé)

Ghostbusters: The Video Game – (EU, Disque)

Gran Turismo 5 – (EU, Disque)

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle – (EU, Disque)

Journey – (EU, Dématérialisé)

Just Cause 2 – ()

LEGO Star Wars: The Complete Saga – (EU, Disque)

LittleBigPlanet Game of the Year Edition – (EU, Disque)

Mahjong Tales: Ancient Wisdom – (EU, Dématérialisé)

Marvel Ultimate Alliance 2 – (EU, Disque)

Need for Speed: Shift – (EU, Disque)

Need for Speed: The Run – (USA, Dématérialisé)

NHL 10 – (USA, Disque)

NHL 15 – (USA, Disque)

Operation Flashpoint: Dragon Rising – (JPN, Disque)

Payday 2 – (EU, Dématérialisé)

Savage Moon – (USA, Dématérialisé)

Smash Cars! – (EU, Dématérialisé)

SOCOM 4: U.S. Navy SEALs – (USA, Disque)

SOCOM: Special Forces – (EU, Disque)

SoulCalibur IV – (EU, Disque)

Street Fighter III 3rd Strike Online Edition – (USA, Dématérialisé)

Tekken Tag Tournament 2 – (USA, Disque)

Top Spin 3 – (EU, Disque)

Twisted Metal – (EU, Disque)

White Knight Chronicles International Edition – (EU, Disque)

Les joueurs rapportent que la recherche de mises à jour ne mène à rien. La PlayStation 3 n’affiche rien de particulier, alors qu’elle devrait. Il faut maintenant espérer que Sony soit sur le coup et corrige le tir.

Sony a récemment annoncé que le PlayStation Store fermera ses portes sur PS3, PS Vita et PSP. Ce sera le 2 juillet pour la PS3 et la PSP. La PS Vita tiendra un peu plus longtemps, avec un arrêt le 27 août.