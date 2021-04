Microsoft rachète Nuance pour 19,7 milliards de dollars

C’était dans l’air depuis quelques heures, et c’est désormais officiel : Microsoft vient de confirmer le rachat de Nuance pour un montant de 19,7 milliards de dollars. L’éditeur des logiciels de reconnaissance vocale Dragon, qui a notamment épaulé Apple lors de la mise en place du moteur vocal de Siri, tombe donc dans l’escarcelle de la firme de Redmond.

Microsoft a racheté Nuance au prix de 56 dollars l’action, soit une capitalisation globale aux alentours des 16 milliards de dollars. Le reste de l’opération a été payé en cash et en rachat de dettes. Microsoft précise que l’actuel CEO de Nuance, Mark Benjamin, restera à son poste, et devra désormais rendre des comptes à Scott Guthrie, VP de la division Cloud & AI chez Microsoft.

Les outils de Nuance devraient intégrer la suite bureautique et les services on cloud de Microsoft, et pourraient aussi débarquer dans des solutions de santé.