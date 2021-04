Indiana Jones 5 : Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) rejoint le casting

L’actrice Phoebe Waller-Bridge , absolument incroyable dans la série comique Fleabag, va rejoindre le casting d’Indiana Jones 5. On ne sait pas encore quel rôle interprètera la pétillante britannique, mais James Mangold, réalisateur de ce 5ème opus, semble déjà se réjouir de la venue prochaine de l’actrice (considérée comme l’un des plus « cools » sur les plateaux de tournage) : « Steven (Spielberg, Ndlr), Harrison (Ford, Ndlr), Kathy (Kennedy) Frank (Marshall) et John (Williams) sont des héros pour moi. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une actrice éblouissante, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux pas m’empêcher de me sentir aussi chanceux qu’Indiana Jones lui-même. »

Le destin se précipite à nouveau pour la jeune actrice, dont ont connait aussi les talents de scénariste (elle a participé à l’écriture du dernier James Bond Mourir peut attendre). Waller-Bridge est aussi une vraie geek : elle a participé à la motion capture et enregistré a voix du droïde L3-37 dans Solo: A Star Wars Story de Ron Howard. Indiana Jones 5 devrait sortir dans les salles l’an prochain.