OnePlus 9 Pro : des modèles surchauffent sans raison

De plus en plus de OnePlus 9 Pro surchauffent, au point que les propriétaires de ces modèles reçoivent des alertes. Ils ne savent pas exactement quelle est la raison. Selon certains témoignages, ce problème semble tout particulièrement avoir lieu au moment de prendre des photos.

Des OnePlus 9 Pro surchauffent rapidement

Lorsque les OnePlus 9 Pro surchauffent, plusieurs fonctions ne sont plus disponibles. Par exemple, le téléphone empêche l’utilisateur de prendre des photo ou tourner des vidéos. Il attend de refroidir afin que cette fonction soit de nouveau proposée. D’autres ont le souci juste après avoir configuré le téléphone pour la première fois.

Il est vrai que ce problème est en tout cas surprenant. En effet, OnePlus a mis en place tout un système pour bien dissiper la chaleur. C’est en rapport avec la recharge sans fil du téléphone qui est très rapide (50 W).

Le point positif est que OnePlus est au courant de ce problème. Mieux, le constructeur fait savoir à Android Police qu’il connaît l’origine du problème et qu’il est d’ordre logiciel et non matériel. Un correctif sera proposé avec une future mise à jour. Mais la marque ne précise pas pour l’instant quand elle sera disponible. Elle ne dit pas non plus combien d’utilisateurs rencontrent ce problème.