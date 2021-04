PS5 : un concurrent au Xbox Game Pass en préparation chez Sony

Les joueurs Xbox ont le droit au Xbox Game Pass et les joueurs Sony avec une PlayStation devraient avoir un équivalent. C’est ce qu’annonce David Jaffe, le créateur du jeu God of War.

Sony prépare un équivalent au Xbox Game Pass sur PlayStation

« Ce que je peux vous dire, c’est que je sais qu’ils font des choses, parce que je connais des gens chez Sony qui m’ont dit qu’ils faisaient des choses. Il y aura une réponse au Xbox Game Pass », a déclaré David Jaffe au sujet de Sony et de la PlayStation. Pour rappel, le Xbox Game Pass est le « Netflix du jeu vidéo ». On s’abonne et on a accès à plus de 100 jeux, ainsi qu’au Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Le prix est de 9,99€/mois. Il y a également une offre Ultimate à 12,99€/mois qui permet en bonus de profiter de xCloud et ainsi jouer aux jeux Xbox depuis son smartphone ou sa tablette Android grâce au cloud gaming.

Le Xbox Game Pass présente plusieurs avantages. Outre le fait d’avoir un catalogue sympathique, il inclut dès le premier jour tous les nouveaux jeux des studios appartenant à Microsoft. Un équivalent au Xbox Game Pass par Sony sur PlayStation pourrait donc être fort intéressant pour les joueurs.

Il y a plusieurs informations inconnues pour l’instant. Où en est le développement ? Quel sera le prix ? Quels seront les jeux disponibles ? Est-ce que ce sera une exclusivité à la PS5 ? Il va falloir attendre pour le savoir, puisque Sony n’a rien communiqué publiquement à ce sujet.