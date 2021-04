L’administration Biden alloue 150 millions de dollars pour lutter contre la pénurie de puces

The Verge rapporte que l’administration Biden vient de publier sa première proposition de budget. Cette dernière allouerait 150 millions de dollars dans la mise en œuvre de deux programmes du Manufacturing Innovation Institute, dont l’un d’eux porte sur la production nationale de puces.

Biden veut résoudre la pénurie de puces et prévenir d’autres crises

En effet, les entreprises américaines comme Ford, General Motors, Apple et d’autres marques importantes connaissent une pénurie importante de puces. L’administration Biden espère ainsi que cette enveloppe de 150 millions de dollars contribuera à atténuer la pénurie et aidera les Etats-Unis à réduire les risques d’une future pénurie. Plus encore, les Etats-Unis compteraient retrouver leur titre de « leader mondial » en matière de fabrication de semi-conducteurs. Mais ce n’est pas tout.

L’enveloppe de 150 millions de dollars fait partie d’un budget plus important de 1 500 milliards de dollars qui serait notamment injecté dans des projets d’énergie propre, d’adoption de véhicules électriques mais aussi de l’élargissement de l’accès internet haut débit en milieu rural.

Toutefois, rien ne garantit que cette initiative de l’administration Biden portera ses fruits étant donné que ce budget n’est pas un investissement direct. En tout cas, cette décision de la Maison Blanche prouve que la pénurie de puces aux Etats-Unis nuit grandement au pays.