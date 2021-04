Codex ADS : Les fichiers binaires numériques peuvent désormais être convertis en alphabet génétique

Des chercheurs du laboratoire national de Los Alamos, aux Etats-Unis, ont créé un nouveau codec qui minimise le taux d’erreur lors de l’écriture dans le stockage moléculaire. D’après le chercheur principal Latchesar Ionkov, « notre logiciel, l’Adaptive DNA Storage Codex (Codex ADS), traduit les données de ce qu’un ordinateur comprend en ce que la biologie comprend. C’est comme traduire de l’anglais vers le chinois mais en plus difficile ».

En d’autres termes, cette nouvelle technologie a été développée pour convertir les fichiers binaires numériques en alphabet génétique.

Une technologie capable de convertir 10 To de fichiers en 24 heures ?

L’équipe de Los Alamos fait partie d’un programme plus large de stockage d’informations moléculaires (MIST). Le projet vise dans un premier temps à développer des technologies de stockage d’ADN capables d’écrire 1 To, puis 10 To en 24 heures pour moins de 1 000 dollars.

Par la suite, le stockage d’ADN pourrait fournir un moyen de stocker de grandes quantités de données à petit prix. D’autant plus que le stockage d’ADN est beaucoup plus dense que le stockage sur bande, est plus durable et ne nécessite aucun entretien.

Un autre chercheur, dénommé Bradley Settlemyer, déclare ainsi que ce mode de stockage est « une solution prometteuse par rapport à la bande, la méthode la plus répandue de stockage frigorifique, qui est une technologie datant de 1951 ».

Les chercheurs se concentrent actuellement à résoudre les problèmes liés au codage et au décodage des informations étant donné que les 0 et 1 binaires se traduisent par les quatre lettres A, C, G et T de l’alphabet génétique et inversement. En tout cas, la version 1.0 du Codex ADS sera bientôt terminée et sera utilisée pour évaluer la performance des systèmes construits par d’autres chercheurs du projet MIST.