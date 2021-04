Hankook expérimente une technologie de pneus à formes variables

Le manufacturier Hankook et des chercheurs de l’université de Harvard et de Séoul ont collaboré pour concevoir une roue à géomètrie variable qui utilise le principe de l’origami. Il s’agit d’une technique de pliage japonais dont se sont déjà inspirés des concepteurs de robots et de batteries.

Cette roue « tout-terrain » peut changer de forme à volonté

Cette fois-ci, Hankook et les chercheurs l’ont appliqué dans la conception d’une roue dont le diamètre peut passer de 46 à 80 cm. Dans un article paru dans Science Robotics, les chercheurs ont expliqué que cette roue spéciale est dotée d’une membrane souple, entourée par des pièces rigides, qui peut néanmoins se gonfler comme un soufflet. Au repos, la roue fait 46 cm de diamètre mais si elle reçoit une pression horizontale sur ses flancs, elle peut s’agrandir jusqu’à 80 cm.

Cette roue pourrait notamment servir à équiper un véhicule en lui permettant aussi bien de circuler sur un sol accidenté et parsemé d’obstacles que sur un sol meuble comme le sable. Mais cette roue à forme variable pourrait aussi servir aux futurs véhicules spatiaux. Pour l’heure, Hankook déclare que « d’autres travaux de recherche et de développement seront menés pour pouvoir appliquer cette technologie aux véhicules routiers à l’avenir, mais le projet a permis de prouver la faisabilité de la technologie des pneus de type variable ».