Microsoft refroidit ses serveurs avec un liquide à 50°C

Refroidir des serveurs avec un liquide bouillonnant ? Pas très logique n’est-ce pas ? Pourtant, Microsoft en fait actuellement l’expérience dans ses data centers. Ce système s’appellerait « refroidissement par immersion biphasée » et il consisterait à refroidir les data centers avec un liquide bouillonnant. Ce système a été inventé par des mineurs de cryptomonnaies.

Microsoft veut économiser de l’eau et de l’électricité

Tout d’abord, les composants des serveurs sont plongés dans un réservoir rempli d’un liquide non conducteur créé par l’entreprise 3M avec une température d’ébullition à 50°C. Une fois cette température atteinte, le liquide se transforme en gaz et remonte à la surface.

Néanmoins, le réservoir sera hermétiquement fermé et un condenseur sur le couvercle refroidira la vapeur, créant des gouttelettes qui vont tomber sous forme de pluie sur le serveur. Contrairement aux refroidisseurs par évaporation classiques, ce système ne consomme pas d’eau et le condenseur est lié à un autre système de refroidissement extérieur.

Microsoft affirme que ce système va non seulement réduire la consommation d’eau de ses data centers mais aussi réduire la consommation électrique de ses serveurs de 5 à 15%. Mais pour l’heure, le géant des logiciels teste encore le refroidissement par immersion biphasée dans un seul réservoir et multipliera les tests dans les prochains mois pour voir si le système est viable ou non.