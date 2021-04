Les batteries lithium-ion pourraient bientôt avoir une alternative plus écologique

Des chercheurs russes cherchent actuellement à trouver une alternative aux batteries lithium-ion. Ces dernières entraînent effectivement de nombreux problèmes environnementaux comme la pollution des sols, l’épuisement des ressources naturels, les dépenses importantes en eau liées à leur conception, les dangers sanitaires auxquels s’exposent les personnes qui extraient les métaux rares liés à leur fabrication, sans parler du caractère inflammable de ces batteries.

Cette batterie écologique écarterait tout risque de combustion

Dans une étude parue dans Chemistry Europe, des chercheurs russes en électrochimie de l’université de Saint-Pétersbourg ont affirmé avoir travaillé depuis 2016 sur une batterie plus respectueuse de l’environnement et moins dangereuse pour les humains. Une batterie utilisant un polymère redox à base de nitroxyle.

Plus précisément, les chercheurs ont mis au point une architecture moléculaire sur la base d’un polymère spécifique qui, selon eux, permettrait d’obtenir des performances de capacité élevées sur une large plage de températures tout en évitant tout risque de combustion.

Une vitesse de recharge 10 fois supérieure aux batteries lithium-ion ?

D’après les explications du Pr Oleg Levin, qui a co-dirigé les travaux, « ces composés peuvent être utilisés comme une couche protectrice pour recouvrir le câble conducteur de la batterie qui serait autrement constitué de matériaux traditionnels pour batteries lithium-ion. Ils peuvent aussi être utilisés comme composant actif des matériaux de stockage d’énergie électrochimique ».

Par ailleurs, il semblerait que cette batterie révolutionnaire peut se recharger dix fois plus vite qu’une batterie lithium-ion traditionnelle, et plus précisément, en à peine quelques secondes. Néanmoins, côté autonomie, cette nouvelle batterie serait actuellement 30 à 40% moins efficaces que les batteries traditionnelles. Mais les chercheurs affirment qu’ils sont actuellement en train de travailler à améliorer cet indicateur « tout en maintenant le taux de charge-décharge ».