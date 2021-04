École à la maison : une enquête ouverte au sujet de cyberattaques

Une enquête a été ouverte par la section cybercriminalité du parquet de Paris au sujet de cyberattaques visant la plateforme nationale d’enseignement à distance CNED. Les élèves français l’utilisent pendant que les écoles sont fermées.

Une enquête concernant les cyberattaques visant les cours à distance

Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer avait évoqué mardi matin une « très forte attaque informatique » qui vient de l’étranger, sans plus de précisions sur son origine. Il est bon de noter qu’il avait aussi accusé OVH d’être en partie responsable des bugs. Mais l’hébergeur a assuré qu’il n’avait rien à voir avec les problèmes.

Cette enquête, confiée à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLTIC), a été ouverte pour « accès frauduleux à un système de traitement automatisé » et « entrave au fonctionnement » d’un tel système, a précisé le parquet selon l’AFP.

Le CNED (Centre national d’enseignement à distance) avait indiqué mardi soir son intention de déposer plainte « devant ces actes délibérés de malveillance ». Il évoquait notamment « plusieurs dizaines d’attaques envers le site de continuité pédagogique Ma Classe à la Maison, qui n’ont pu être totalement bloquées par l’opérateur ». Le CNED a par ailleurs expliqué avoir transmis l’ensemble des éléments techniques en rapport avec ces cyberattaques à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Alors, y a-t-il réellement eu des cyberattaques ? C’est ce que va déterminer l’enquête. Dans le même temps, Jean-Michel Blanquer assurait hier que seulement quelques régions avaient des difficultés et non tout la France. Les témoignages sur les réseaux sociaux ont toutefois suggéré que cela concernait bien plus de monde.