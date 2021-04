Signal teste l’envoi d’argent en cryptomonnaie avec MobileCoin

Signal propose une bêta de son application de messagerie avec le support pour envoyer de l’argent à ses contacts et c’est le protocole MobileCoin et sa cryptomonnaie MOB qui sont utilisés dans l’immédiat.

Signal Payments, tel est le nom de la fonctionnalité, permet de relier un porte-feuille MobileCoin à Signal pour envoyer et recevoir de l’argent de ses contacts. Il est également possible de connaître le solde du compte directement depuis l’application, tout comme il est possible d’avoir un historique des transactions. « Notre objectif est de garder vos données dans vos mains plutôt que dans les nôtres », indique la messagerie chiffrée.

Il est impossible pour Signal de connaître de ce qui se passe au niveau des transactions et du solde. Ces informations lui sont inaccessibles au vu du fonctionnement de MobileCoin.

La fonctionnalité d’envoi d’argent sur Signal avec MobileCoin est pour l’instant disponible dans la version bêta de l’application de Signal, seulement au Royaume-Uni. La messagerie ne dit pas encore quand les autres pays pourront en profiter. Elle ne dit pas non plus quand ce sera disponible dans la version stable de son application.

The latest Signal betas are rolling out today! If you're a beta tester in the UK, you can also help us test payments in Signal: https://t.co/mwKOCkm8yn pic.twitter.com/XuLtqThQ38

— Signal (@signalapp) April 6, 2021