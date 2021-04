Nacon a toujours la fringale et rachète les lyonnais de Passtech Games

Nacon n’est pas (encore) le nouvel EA, mais la fringale de studios de l’accessoiriste gaming n’a pas d’égal depuis 3 ans. Après avoir racheté Cyanide, Eko Software, Kylotonn et Spiders, Nacon vient ainsi de jeter son dévolu sur le studio lyonnais Passtech Games, composé de douze personnes. Il s’agit du 10ème studio à rejoindre les rangs de la firme française.

On doit à Passtech Games les jeux Space Run, Space Run Galaxy (tower defense), Masters of Anima (action/stratégie) ou bien encore Curse of the Dead Gods (roguelike), ce dernier titre restant la propriété exclusive de l’éditeur Focus Home Interactive.

Les deux sociétés se sont mutuellement félicitées de ce rachat. Sylvain Passot, fondateur de Passtech Games, affirme ainsi que l’opération offre « une belle opportunité pour continuer notre développement, aux côtés des autres studios de qualité de l’entreprise, et de proposer des jeux toujours plus originaux ».