Le Hummer SUV électrique de GMC débarquera à l’automne 2023

Le constructeur automobile General Motors a dévoilé son Hummer SUV électrique qui devrait arriver en début 2023 avec le pick-up Hummer EV de la marque, la 830 HP Edition 1. Ce Hummer SUV à cinq places dispose d’un espace de rangement fermé, d’un hayon rempli de pneu de secours monté à l’extérieur, et est doté d’une autonomie pouvant atteindre 480 km environ. Le véhicule peut atteindre les 96 km/h en 3,5 secondes. Son prix a déjà été révélé : 105 595 dollars.

Plusieurs fonctionnalités à bord

Le bloc-batterie Ultium à 20 modules de ce Hummer SUV électrique fournira de l’énergie à un trio de moteurs montés sur les essieux avant et arrière et pourra supporter une charge allant de 800V à 300 kW. Le véhicule est doté de jantes de 22 pouces (55 centimètres). Néanmoins, une édition 1 avec l’ensemble Extreme Off-Road en option coûtera 110 595 dollars et offrira des roues de 18 pouces (45 centimètres) avec des pneus de 35 pouces (88 centimètres) ; un blindage de soubassement ; un eLocker avant, des casiers arrière virtuels et embarquera le système de caméra UltraVision de GM.

Comme le pick-up, le SUV Hummer EV sera doté d’un mode d’extraction qui permettra de soulever la carrosserie du véhicule de 6 pouces (15 centimètres) pour passer les obstacles ; du système de conduite en mains libres SuperCruise ; de la direction à quatre roues et du CrabWalk. Le site Web de General Motors permet déjà de faire des précommandes pour le pick-up et ce SUV.