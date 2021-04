VSCO : Pinterest chercherait à acquérir l’éditeur photo et vidéo

Connaissez-vous VSCO ? Anciennement connue sous le nom de VSCO Cam, il s’agit d’une application mobile de photographie pour appareils iOS et Android qui permet aux utilisateurs de capturer des photos dans l’application et de les modifier grâce à des filtres prédéfinis et des outils d’édition.

Visual Supply Company n’a pas l’intention de céder facilement son application

Justement, le New York Times a récemment révélé que Pinterest cherche actuellement à se faire une place plus marquée dans la liste des sites de réseautage social et pour ce faire, le site web américain serait en pourparlers avec Visual Supply Company, le propriétaire de VSCO, pour acquérir l’application.

Actuellement, aucune des deux entreprises n’a confirmé ces rumeurs. Néanmoins, le propriétaire de VSCO a déclaré dans un communiqué qu’il ne se prononcerait pas sur les rumeurs et les spéculations. Il ajoute que l’application vient de fêter son 10e anniversaire et que leur priorité est de développer l’activité de VSCO. Visual Supply Company a également ajouté :