Pornhub dévoile son premier rapport de transparence

En décembre 2020, le New York Times a révélé que Pornhub faisait preuve de laxisme dans l’application de sa politique sur le contenu illégal permettant à des contenus montrant des abus sexuels sur mineurs (CSAM) de pulluler sur sa plateforme. Cet article du NYT a fait que Mastercard et Visa ont suspendu les paiements directs vers Pornhub.

Récemment, Pornhub a publié son premier rapport de transparence sur la manière dont il a traité les contenus illégaux entre janvier à décembre 2020 et il semblerait que le site de pornographie ait supprimé 653 465 éléments qui contrevenaient à ses politiques.

653 465 vidéos supprimées sur Pornhub

En effet, ces contenus illégaux comprenaient des vidéos incluant des mineurs et des vidéos qui ne semblaient pas consensuelles comme la vengeance pornographique et les tentatives de doxxing. Il y avait également des vidéos montrant des dommages causés aux animaux, de la violence ou encore des fluides corporels interdits.

Apparemment, Pornhub identifie les contenus CSAM grâce à des rapports soumis par le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Au total, le centre a remonté plus de 13 000 CSAM potentiels en 2020 dont 4 171 étaient des rapports uniques et le reste, des doublons.

Par ailleurs, Pornhub a fait savoir qu’il utilisait plusieurs technologies de détection, comme le CSAI Match de YouTube et le logiciel PhotoDNA de Microsoft qui permettent d’identifier des images d’abus sexuels sur des enfants. Le site utiliserait également l’API Content Safety de Google, le logiciel de cyber-empreinte digitale MediaWise et sa propre technologie de reconnaissance d’image Safeguard pour lutter contre les vidéos d’abus sexuels sur mineurs ainsi que les vidéos non consensuelles.