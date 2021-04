Une mission sur Uranus et Neptune serait prévue en 2030 ?

De toutes les missions spatiales effectuées sur les différentes planètes du système solaire, peu de missions concernent Uranus et Neptune. Les seuls portraits que nous avons de ces géants de glace ont été pris par la sonde Voyager 2 qui passait dans le coin à la fin des années 80. Depuis, ces deux planètes n’ont été scrutées que par des instruments au sol ou observées occasionnellement par le télescope Hubble.

Nous pourrions en apprendre plus sur les ondes gravitationnelles et les trous noirs

En fait, lancer des missions sur Uranus et Neptune n’est pas une mince affaire étant donné qu’Uranus se trouve à plus de 2,7 milliards de kilomètres de la Terre alors que Neptune est plus loin, à 4,3 milliards de kilomètres. Néanmoins, malgré cette distance, une mission de lancement pourrait bientôt atteindre ces deux planètes géantes en passant par Jupiter.

Ladite mission pourrait être lancée dans les années 2030 avec une fusée suffisamment puissante comme le Space Launch System de la Nasa. La fusée devrait atteindre Jupiter en moins de deux ans et une fois sur place, le vaisseau spatial se scindera en deux, l’un se dirigera vers Uranus et l’atteindra en 2042 et l’autre rejoindra Neptune quelques années plus tard. Les deux orbiteurs devraient ensuite évoluer pendant plus de d’une décennie sur les planètes respectives comme Cassini a fait pour Saturne.

En tout cas, les chercheurs avancent dans un nouvel article que cette mission pourrait permettre aux chercheurs d’en apprendre plus sur la science des ondes gravitationnelles. Néanmoins, cela nécessiterait un niveau de précision cent fois supérieur à celui de la mission Cassini autour de Saturne. Les chercheurs devraient ainsi concevoir la technologie nécessaire à un tel niveau de précision d’ici l’horizon 2030. D’ailleurs, ce niveau de sensibilité pourrait permettre l’observation d’autres événements spatiaux inédits comme la fusion des trous noirs.