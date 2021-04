Microsoft s’engage à vendre des mini-frigos Xbox Series X

Oui, il y aura bien des frigos de Xbox Series X. Microsoft s’engage à la mise à vente après un tournoi qui a eu lieu sur Twitter. Le groupe était en concurrence avec la marque de bonbons Skittle.

Le principe était simple : la marque qui avait le plus de votes s’engageait à faire quelque chose. Dans le cas de Microsoft, il s’agit de créer des mini-frigos de Xbox Series X. Pour Skittle, c’était faire revenir le goût citron vert pour ses bonbons. C’est Microsoft qui a gagné… mais pas de beaucoup. Il a obtenu 50,5% des voix.

Pourquoi des mini-frigos ? Tout part de remarques d’internautes à l’annonce de la Xbox Series X. Certains d’entre eux ont trouvé que le design de la console faisait plus penser à un réfrigérateur qu’autre chose. Il y a donc eu des blagues à ce sujet qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Microsoft est même allé plus loin et a créé de vrais frigos qui ont été présentés à certains YouTubeurs.

Aujourd’hui, il est question de créer des mini-frigos avec le design de la Xbox Series X. C’est Aaron Greenberg, le responsable marketing chez Xbox, qui a annoncé la nouvelle au travers d’un tweet. Il précise que Microsoft va inclure des jeux et des bonbons Skittle. Autant dire que les acheteurs auront le droit à une belle surprise au moment d’ouvrir la porte.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021